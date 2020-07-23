Про це повідомила пресслужба міністерства.
“Переважна більшість учнів 1 вересня традиційно підуть до навчальних закладів. Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес проходив як і раніше в класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Але з урахуванням карантинних обмежень. Органи управління освітою, керівники навчальних закладів отримають докладні алгоритми й роз’яснення про можливі дії та рішення в умовах адаптивного карантину. Ми знаходимося в постійному контакті з колегами з Міністерства охорони здоров’я, з головним державним санітарним лікарем, відпрацьовуємо різні сценарії”, – розповів тимчасово виконувач обов’язків міністра Сергій Шкарлет.
При цьому наголошується, що відповідно до ситуації в кожному з регіонів з 1 серпня будуть встановлені рівні епідемічної небезпеки – “червоний”, “помаранчевий”, “жовтий” і “зелений”.
Стверджується, що в областях з “помаранчевим” рівнем небезпеки заборонять навчання в навчальних закладах в групах понад 20 людей, крім дошкільних установ і середніх шкіл.
І собі в областях з “червоним” рівнем небезпеки відвідувати навчальні заклади буде заборонено повністю.
Також в областях з “червоним” і “помаранчевим” рівнями небезпеки можуть застосовуватися додаткові карантинні обмеження місцевою владою.
- У Міністерстві освіти й науки України не виключали, що у зв’язку з епідемічною ситуацією через коронавірус навчання в школах частково буде переведено в онлайн. А секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов попереджав, що школам у новому навчальному році, ймовірно, доведеться продовжити роботу в дистанційному режимі.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня, оскільки для цього потрібно, щоб 3G та 4G було по всій країні.