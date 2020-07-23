У Міністерстві освіти розповіли, як і за яких обставин відкриватимуться навчальні заклади в Україні з 1 вересня.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

“Переважна більшість учнів 1 вересня традиційно підуть до навчальних закладів. Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес проходив як і раніше в класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Але з урахуванням карантинних обмежень. Органи управління освітою, керівники навчальних закладів отримають докладні алгоритми й роз’яснення про можливі дії та рішення в умовах адаптивного карантину. Ми знаходимося в постійному контакті з колегами з Міністерства охорони здоров’я, з головним державним санітарним лікарем, відпрацьовуємо різні сценарії”, – розповів тимчасово виконувач обов’язків міністра Сергій Шкарлет.

При цьому наголошується, що відповідно до ситуації в кожному з регіонів з 1 серпня будуть встановлені рівні епідемічної небезпеки – “червоний”, “помаранчевий”, “жовтий” і “зелений”.

Стверджується, що в областях з “помаранчевим” рівнем небезпеки заборонять навчання в навчальних закладах в групах понад 20 людей, крім дошкільних установ і середніх шкіл.

І собі в областях з “червоним” рівнем небезпеки відвідувати навчальні заклади буде заборонено повністю.

Також в областях з “червоним” і “помаранчевим” рівнями небезпеки можуть застосовуватися додаткові карантинні обмеження місцевою владою.