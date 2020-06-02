Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, повідомила прес-служба Офісу президента.

За словами Хомчака, перші контрольні пункти на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями на Донбасі вже почали готувати до відкриття, яке почнеться після 10 червня.

Відзначається, що в даний момент КПВВ на Донбасі працюють в обмеженому режимі через карантин.

Станом на сьогоднішній день лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями можна перетнути лише при наявності спеціального дозволу, який видає командувач операцією Об’єднаних сил.

  • В апараті Міністерства охорони здоров’я України зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
  • З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
  • Міжобласні автобусні перевезення з 1 червня запрацювали в Житомирській, Луганській, Донецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Черкаській областях.