Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, повідомила прес-служба Офісу президента.
За словами Хомчака, перші контрольні пункти на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями на Донбасі вже почали готувати до відкриття, яке почнеться після 10 червня.
Відзначається, що в даний момент КПВВ на Донбасі працюють в обмеженому режимі через карантин.
Станом на сьогоднішній день лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями можна перетнути лише при наявності спеціального дозволу, який видає командувач операцією Об’єднаних сил.
- В апараті Міністерства охорони здоров’я України зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Міжобласні автобусні перевезення з 1 червня запрацювали в Житомирській, Луганській, Донецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Черкаській областях.