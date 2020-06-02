Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі почнуть відкривати після 10 червня.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, повідомила прес-служба Офісу президента.

За словами Хомчака, перші контрольні пункти на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями на Донбасі вже почали готувати до відкриття, яке почнеться після 10 червня.

Відзначається, що в даний момент КПВВ на Донбасі працюють в обмеженому режимі через карантин.

Станом на сьогоднішній день лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями можна перетнути лише при наявності спеціального дозволу, який видає командувач операцією Об’єднаних сил.