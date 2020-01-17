У "Слузі народу" назвали прізвища "бувалих" чиновників, які могли б зайняти пост прем'єра замість Олексія Гончарука.

Про це йдеться у статті “Операція-дискредитація: чи доб’ється Коломойський звільнення Гончарука”.

Як розповідає один з високопоставлених депутатів “Слуги народу”, у Зеленського і раніше думали про зміну прем’єра.

“У Зеленського було б два шляхи: поміняти Гончарука на ще одне молоде дарування (скажімо, Юлію Ковалів), щоб потім не шкода звільнити або ж взяти когось із бувалих. Тут було три варіанти – Хорошковський, Тігіпко або Аваков. При чому Аваков саме третій у списку”, – говорить співрозмовник #Букв.

Але що стосується Авакова, навіть якби Президент вніс його кандидатуру, за нього б не проголосували.

Арсен Аваков – нинішній голова МВС України; Валерій Хорошковський – був першим віцепрем’єр-міністром, міністром фінансів, очолював СБУ у 2010-2012 роках і був головою Державної митної служби в 2007-2009 рр; Сергій Тігіпко – олігарх, народний депутат ряду скликань. У різні роки був віцепрем’єром, міністром соцполітики, головою НБУ.