Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що оприлюднення прослуховування за участю Прем'єра Олексія Гончарука, міністрів і чиновників НБУ, застало самого прем'єра в кабінеті Володимира Зеленського.

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“Він в цей час був у президента, правда, з іншого приводу. Як проходило спілкування після оприлюднення – я не знаю – на той час я пішов із зустрічі”, – зізнався журналістам Арахамія.

При цьому ні Арахамія, ні його заступник Олександр Корнієнко не побачили великої крамоли в словах Гончарука на записах.

“Уряд працює. І звільняти його через якісь плівки, кимось нарізані, не вважаю за потрібне”, – зазначив Арахамія.

“Що стосується змісту розмов – я не кажу про їх автентичність, я не можу стверджувати – але сам зміст стосується обговорення в принципі непоганих речей: економічної ситуації, як з нею впоратися, як вийти на ті позитивні показники, про які говорив уряд. Вони ж не обговорювали якісь призначення за гроші або хабар. Там обговорюються якісь економічні речі. Це одна сторона”, – зазначив Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що народні депутати від “Слуги народу” закликають Службу безпеки України розслідувати появу в Мережі аудіозаписів нібито наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука.