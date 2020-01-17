Про це пишуть #Букви.
“Він в цей час був у президента, правда, з іншого приводу. Як проходило спілкування після оприлюднення – я не знаю – на той час я пішов із зустрічі”, – зізнався журналістам Арахамія.
При цьому ні Арахамія, ні його заступник Олександр Корнієнко не побачили великої крамоли в словах Гончарука на записах.
“Уряд працює. І звільняти його через якісь плівки, кимось нарізані, не вважаю за потрібне”, – зазначив Арахамія.
“Що стосується змісту розмов – я не кажу про їх автентичність, я не можу стверджувати – але сам зміст стосується обговорення в принципі непоганих речей: економічної ситуації, як з нею впоратися, як вийти на ті позитивні показники, про які говорив уряд. Вони ж не обговорювали якісь призначення за гроші або хабар. Там обговорюються якісь економічні речі. Це одна сторона”, – зазначив Корнієнко.
Раніше повідомлялося, що народні депутати від “Слуги народу” закликають Службу безпеки України розслідувати появу в Мережі аудіозаписів нібито наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що оприлюднені напередодні аудіозаписи з голосом нібито прем’єра Олексія Гончарука були змонтовані.