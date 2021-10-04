Про це у коментарі #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
За його словами, стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював.
“МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати Міхеїлу Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє із його адвокатами”, – зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, що 1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі розповіли #Букви.
У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- З обранням Володимира Зеленського президентом України Міхеїл Саакашвілі повернувся до України. Того ж року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.
- В травні 2020 року Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.
- Крім цього, він певний час обіймав посаду члена координаційної ради з розв’язання проблемних питань у сфері містобудування. Звільнений з цієї посади указом президента в березні поточного року.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливостями”.