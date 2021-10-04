Сьогодні український консул відвідала громадянина України Міхеїла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії.

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював.

“МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати Міхеїлу Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє із його адвокатами”, – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі розповіли #Букви.

У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.