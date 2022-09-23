Про це повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв.
За його словами, поліціянти зосередили зусилля на відпрацюванні, зборі та фіксації воєнних злочинів на території Харківської області: “Серед ексгумованих тіл з місця масового поховання в Ізюмі — 202 жінки, 189 чоловіків та 5 дітей. 11 тіл настільки понівечені, що наразі встановити їх стать неможливо. Також у братській могилі в цьому ж місті виявлено 21 тіло наших військовослужбовців. Більшість виявлених тіл в ході візуального огляду мають ознаки насильницької смерті”, — йдеться в заяві Пантелєєва.
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Пантелєєв зазначив, що точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена в результаті додаткових досліджень: “Всі виявлені тіла спрямовуються для ретельного проведення судово-медичних досліджень”, — додав він.
Водночас під час відпрацювань звільнених територій Харківської області поліціянти виявили та задокументували 18 місць, де росіяни незаконно утримували та катували наших громадян — у містах Куп’янськ, Ізюм, Балаклія, Вовчанськ, селах Козача Лопань, Шевченкове, Огірці.
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- У деокупованому Ізюмі, що в Харківській області, досі триває ексгумація тіл мирних мешканців та військових, які загинули внаслідок російської окупації. Ймовірно, деяких полеглих так і не вдасться ідентифікувати.
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