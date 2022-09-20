У деокупованому Ізюмі, що в Харківській області, досі проводиться ексгумація тіл мирних мешканців та військових, які загинули внаслідок російської окупації. Ймовірно, деяких полеглих так і не вдасться ідентифікувати.

Про це повідомляє кореспондент #Букв з місця подій.

Поруч з могилами стоїть великий намет, де експерти вдягаються у захисне спорядження перед тим, як працювати.

В деяких випадках їм доводиться проводити ексгумацію тіл тих, хто загинув ще у березні, через що, ідентифікувати їх важко. Після ексгумації, тіла виносять на окремий майданчик, де відбувається нотування особливостей кожного з них для подальшого встановлення особи.

На багатьох чорних мішках написано: “Невпізнаний чоловік/жінка”, номер: 134, 160, 174 тощо.

Через те, що на місцях поховання трапляються цілі сім’ї, вбиті росіянами, з’являється думка, що вже ймовірно нікому буде пізнати загиблих.

За офіційними даними, це масове поховання містить понад 440 тіл. Мер Ізюма Валерій Марченко в етері телемарафону нещодавно зазначав, що через дуже велику кількість поховань, ексгумаційні роботи триватимуть ще близько двох тижнів. Водночас за словами міського голови, є інформація про наявність інших могил, які ще шукають.

Також #Букви показували, як живе звільнене місто. Вулиці Ізюму ще досі майже порожні, натомість багато українських військових та техніки.