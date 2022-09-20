Про це повідомляє кореспондент #Букв з місця подій.
Поруч з могилами стоїть великий намет, де експерти вдягаються у захисне спорядження перед тим, як працювати.
В деяких випадках їм доводиться проводити ексгумацію тіл тих, хто загинув ще у березні, через що, ідентифікувати їх важко. Після ексгумації, тіла виносять на окремий майданчик, де відбувається нотування особливостей кожного з них для подальшого встановлення особи.
На багатьох чорних мішках написано: “Невпізнаний чоловік/жінка”, номер: 134, 160, 174 тощо.
Через те, що на місцях поховання трапляються цілі сім’ї, вбиті росіянами, з’являється думка, що вже ймовірно нікому буде пізнати загиблих.
За офіційними даними, це масове поховання містить понад 440 тіл. Мер Ізюма Валерій Марченко в етері телемарафону нещодавно зазначав, що через дуже велику кількість поховань, ексгумаційні роботи триватимуть ще близько двох тижнів. Водночас за словами міського голови, є інформація про наявність інших могил, які ще шукають.
Також #Букви показували, як живе звільнене місто. Вулиці Ізюму ще досі майже порожні, натомість багато українських військових та техніки.
- Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що більшість поховань, виявлених у деокупованому Ізюмі, датуються березнем 2022 року.
- Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки на яких зафіксовано масове поховання, зроблені поблизу звільненого від російських окупантів міста Ізюм Харківської області.
- 10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Що всі ці місяці відбувалось в Ізюмі розповіла 21-річна Анастасія Бугера.