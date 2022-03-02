Про це повідомляє BBC.
Термінали виглядають як домашні супутникові телевізійні тарілки та забезпечують досить швидкий інтернет. Щоб запустити його, потрібно увімкнути термінал і він автоматично під’єднається до найближчого супутника Starlink. Після цього супутник зв’язується з найближчою наземною станцією або шлюзом, що забезпечує інтернет.
Однією з основних проблем з попередніми версіями супутникового інтернету є затримка, але “сузір’я” супутників Starlink – це достатньо нова технологія — вони працюють на низькій навколоземній орбіті, тому затримка вимірюється в мілісекундах, а не в секундах.
Терміналам для роботи потрібен чіткий огляд неба, тому є програма, яка допомагає користувачам знайти потрібне місце для їхнього розміщення.
Наразі, допоки в Україні працює інтернет, Starlink розглядають як альтернативу. Він буде корисним для журналістів, для політиків, які доносять про злочинні дії РФ, якщо країна-агресор намагатиметься атакувати інші способи зв’язку.
Втім, як наголошують фахівці, термінали можуть стати “мішенями” для РФ, оскільки ворог має “багаторічний досвід завдання ударів по людях шляхом націлювання на їхній супутниковий зв’язок”.
- Нагадаємо, станом на 3 березня Збройні сили України звільнили смт Макарів Київської області від ворожих військ.
- Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.
- Також російських окупантів зламали психологічно, вони масово втікають або здаються у полон. На війну вже скеровують курсантів військових училищ, оскільки у РФ закінчуються людські ресурси.