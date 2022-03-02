Термінали виглядають як домашні супутникові телевізійні тарілки та забезпечують досить швидкий інтернет. Щоб запустити його, потрібно увімкнути термінал і він автоматично під’єднається до найближчого супутника Starlink. Після цього супутник зв’язується з найближчою наземною станцією або шлюзом, що забезпечує інтернет.