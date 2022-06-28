27 червня "Українська правда" оприлюднила статтю під назвою "Від facebook до допитів. Як омбудсмен Денісова вигадувала злочини росіян і втратила посаду". Проте заголовок статті викликав чимало критики у суспільстві.

Про це повідомляють #Букви.

27 червня інтернет-видання “Українська правда” опублікувало статтю про те, що Людмила Денісова нібито надавала неправдиву інформацію про конкретні сексуальні злочини російських загарбників проти українців. Такий висновок журналісти зробили, провівши власне розслідування.

Проте згодом, після критики громадськості та медійної спільноти через форму подачі матеріалу, “УП” змінила заголовок. Так, замість “Від facebook до допитів. Як омбудсмен Денісова вигадувала злочини росіян і втратила посаду” матеріал тепер називається “Від facebook до допитів. Чому омбудсмен втратила посаду”.

Нагадаємо, що Людмилу Денісову критикували за надмірну деталізацію у повідомленнях про факти сексуального насилля з боку росіян та публікацію моторошних історій. Частина тих історій, які вже оприлюднила Людмила Денісова, стосувалася неповнолітніх.

Колишня уповноважена з прав людини Людмила Денісова прокоментувала статтю “Української правди” із закидами щодо поширення нібито неперевіреної інформації про факти сексуальних злочинів солдатів російської армії проти українських громадян. Омбудсменка заявила, що факти таких злочинів підтверджуються у тому числі різними органами. Також вона вважає матеріали “Української правди” щодо її діяльності замовними й заявляє, що вони не відповідають дійсності.

“У мене питання все ж таки до цього тексту. Я його не читала, тільки побачила назву і кінець, що “це все – фейки”. Зрозуміло, що ця журналістка – адвокат Російської Федерації. І замовники – теж адвокати Російської Федерації”, – зазначила Денісова.

Окрім того, вона додала, що має питання і до правоохоронних органів, які на умовах анонімності поділилися з журналістами деталями її допиту.

Натомість головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва прокоментувала статтю про Людмилу Денисову. Вона пояснила, що непорозуміння між інтернет-виданням та Людмилою Денісовою виникло ще до повномасштабної війни.

Проте у квітні, коли світ побачив ті злочини, які російські окупанти здійснювали у Бучі, в Ірпені та Бородянці, Людмила Денісова почала публікувати інформацію про них.

“Ці історії шокували та поширювалися у соцмережах. Але мене в них щось непокоїло”, – зазначила редакторка.

Після цього Севгіль Мусаєва вирішила самостійно верифікувати всю ту інформацію, яку розповідала Людмила Денісова. За її словами, стало очевидним те, що окремі історії були вигадані. Подробиці, які озвучувала Денісова, містили дані, за якими можна було ідентифікувати людей та дітей.

Потім був лист медійниць, які попросили Людмилу Денісову обережніше підходити до тих фактів, котрі вона озвучує. А потім дуже раптово її звільнили.

Проте Севгіль Мусаєва визнала, що перша версія заголовка статті могла сприйнятися погано через можливість маніпуляції. “Визнаю, що він міг викликати шок, бо суспільство, на відміну від журналістів, усі ці факти бачило вперше”.