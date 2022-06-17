Відповідне повідомлення Зеленський опублікував у Twitter.

Президент привітав рішення Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС. Він наголосив, що це перший крок на шляху України до членства в ЄС, який наблизить її до перемоги.

Зокрема, Зеленський подякував очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та кожному членові ЄК. Український лідер назвав рішення комісії історичним та висловив сподівання щодо ствердного рішення Європейської ради наступного тижня.

Вітаю позитивний висновок @EU_Commission про надання 🇺🇦 статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую Президенту @vonderleyen та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки #EUCO наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2022

Як відомо, наступного тижня в Брюсселі відбудеться засідання Євроради. Під час саміту 27 країн-членкинь ЄС обговорюватимуть рекомендації ЄК.