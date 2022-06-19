Верховна Рада підтримала звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Парламент ухвалив рішення одноголосно всіма фракціями та групами.

Про це повідомили у постанові на сайті Верховної Ради.

Рішення підтримали 315 депутатів. Нардепи закликали європейські країни приділити особливу увагу продовольчій безпеці та вжити необхідних заходів для деблокади українських портів. Вони наголосили, що треба розслідувати та покарати винних за воєнні злочини. Крім того, збільшити закупівлю та постачання зброї Україні.

Зазначимо, що Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. За день до цього низка європейських лідерів підтримали інтеграцію до союзу. У перший день весни Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Також Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата 17 червня. Питання щодо євроінтеграції вирішиться під час голосування на саміті ЄС, який відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що рішення надати Україні такий статус означатиме найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років.