Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що завдяки посиленому карантину в Україні вдалося зменшити навантаження на медичну систему.

Про це Степанов написав у Facebook.

За його словами, сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин.

“Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина”, – написав Степанов.

Водночас, він підкреслив, що з 25 січня країна повертається до адаптивного карантину.