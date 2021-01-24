Про це Степанов написав у Facebook.
За його словами, сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин.
“Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина”, – написав Степанов.
Водночас, він підкреслив, що з 25 січня країна повертається до адаптивного карантину.
- В Україні з 00:00 п’ятниці, 8 січня, почали діяти посилені карантинні обмеження (локдаун) для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. #Букви розповідали, що дозволено і заборонено в Україні в цей період.
- Кабінет Міністрів додав товари побутової хімії та друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого локдауну 8-24 січня.
- Перед впровадженням в Україні загальнонаціонального посиленого карантину Президент Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю урядовців, керівників силових відомств. Глава держави заявив, що “цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун”.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що завдяки жорсткому карантину (“локдауну”), введеному в Україні з 8 по 24 січня, вдалося “збити хвилю” коронавірусу COVID-19.