Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився від спілкування з пресою після відвідування засідання фракції "Слуги народу", де розглядали питання щодо його відставки.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ввечері понеділка, 17 травня, відбулося засідання президентської фракції “Слуги народу”. Напередодні засідання нардеп Микола Тищенко сповістив, що розглядатимуть декілька питань, і одне з яких — відставка Степанова.

Після спілкування з нардепами, яке тривало близько години, Степанов намагався оминути спілкування з журналістами. Вийшовши, він одразу попрямував до виходу.

Водночас він давав короткі та не змістовні відповіді на деякі запитання журналістів, які йому ставили по дорозі. Зокрема, він підтвердив, що в п’ятницю бачився з президентом Володимиром Зеленським, і предметом обговорення було подання прем’єра щодо його відставки.

Щодо Віктора Ляшка, заступника міністра і головного санлікаря, який може очолити МОЗ замість Степанова, він сказав наступне:

“Ну, Віктор Кирилович працював моїм заступником, працював, відповідав конкретно за лабораторні центри, за епідрозслідування, за програму COVAX, до речі, що стосується вакцинації”.

Сідаючи в машину Степанов сказав, що всі все побачать завтра, і попрощався.

Зауважимо, що від коментарів відмовився і прем’єр Денис Шмигаль, який так само був присутній на засіданні фракції.

Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія виступаючи за підсумками засідання акцентував, що Максим Степанов все ще відмовляється писати заяву про звільнення, і тому призначення замість нього Віктора Ляшка відбудеться пізніше, ніж призначення нових міністра енергетики і міністра інфраструктури. За його словами, це буде, орієнтовно, в четвер.

Давати оцінок щодо рівня підтримки рішення про звільнення Степанова у фракції Арахамія не став.

Як сповіщалося, 14 травня Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоров’я. У фракції “Слуги народу” пов’язували таке рішення із провалами у кампанії вакцинації проти коронавірусу.

Шмигаль підтвердив, що саме питання вакцинації стало основною причиною для винесення на розгляд парламенту подання про відставку.

В “Європейській Солідарності” звинувачують владу у спробі звалити провал у боротьби з пандемією коронавірусу на міністра Степанова і акцентують на безпосередній відповідальності Шмигаля та Зеленського.