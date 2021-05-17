Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав головною причину звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України те, що він не впорався з проведенням кампанії вакцинації проти коронавірусу. Торік Глава держави називав самого прем'єра майстром спорту з боротьби з коронавірусом.

Відповідну заяву Шмигаль зробив під час засідання парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 17 травня.

Як сповіщалося, 14 травня Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоров’я. У фракції “Слуги народу” пов’язували таке рішення із провалами у кампанії вакцинації проти коронавірусу.

Шмигаль підтвердив, що саме питання вакцинації стало основною причиною для винесення на розгляд парламенту подання про відставку.

“Основна причина подання, звичайно, — це незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин. Фактично постійне перенесення термінів поставок, темпів вакцинації”, — сказав прем’єр.

Очільник уряду зазначив, що ця проблема — не єдина, однак на інших свою увагу не зосереджував.

Шмигаль наголосив, що на щотижневих нарадах з президентом Володимиром Зеленським з боку міністра Степанова були відповідні обіцянки та запевнення, що не справдилися через його незадовільну роботу.

“Але темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу у розпал пандемії Міністерства охорони здоров’я та міністра як менеджера”, — заявив Шмигаль.

Одразу після такої заяви прем’єра слово надали Степанову. У своїй доповіді він акцентував на інших сферах, котрими опікувалося міністерство впродовж останнього року — збільшення кількості ліжкомісць з киснем, обсягів тестування на коронавірус тощо.

Також Степанов розповів про перебіг перемовин щодо контрактування вакцин проти коронавірусу, що стартували ще влітку 2020 року. Проблему з несвоєчасними надходженням вакцин він пояснив діями постачальників, акцентувавши на тому, що затримки спостерігаються по всьому світу.

Примітно, що і міністр, котрого незабаром можуть відправити у відставку, і президентська фракція акцентують на тому, що до перемовин щодо вакцин був залучений президент Володимир Зеленський. Це були, зокрема, зустрічі з представниками компанії Pfizer та Serum Institute of India, який за ліцензією AstraZeneca виготовляє вакцину Covishield.

При цьому в “Слузі народу” про це говорять як про вимушений крок, пов’язаний з бездіяльністю Степанова.

Сам же Степанов сказав на засіданні комітету, що після перемовин президента з представниками постачальників вакцин активізувалися вже розпочаті міністерством процеси.

Примітно і те, що ще в травні 2020 року Зеленський заявляв, що він і прем’єр-міністр Шмигаль — “майстри спорту з боротьби з коронавірусом”.

Сьогодні в “Європейській Солідарності” звинувачують владу у спробі звалити провал у боротьби з пандемією коронавірусу на міністра Степанова і акцентують на безпосередній відповідальності Шмигаля та Зеленського.

Відставка Степанова

Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.

2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

28 квітня стало народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр, коментуючи це, заявив, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.

В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.