Таку заяву очільник МОЗ зробив в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
“Ми вийшли в п’ятницю, це робочий день, було 9304. Ну субота, неділя… Вони не показові, зрозуміло…”, — заявив Степанов.
Натомість ведучий Вадим Карп’як зауважив, що в Києві, до прикладу, за вихідні не вакцинували жодної людини. Провину за це очільник МОЗ переклав на представників місцевої влади.
“А це питання, яке ми ставимо перед місцевою владою. Тому що не міністерство ж безпосередньо не вакцинує, ви ж розумієте. Ми дали всі можливості, навчили відповідні мобільні бригади. Загальна кількість мобільних бригад, що повинна працювати, — не менше 9 на область”, — сказав Степанов.
“Далі ми, згідно з нашим планом, починаючи з 22 березня відкриваємо вже кабінети щеплень, коли буде щеплення проводитися у сімейних лікарів. Але, зокрема, сьогодні під час селектору з головами ОДА знову ставив це питання, що вони повинні були вийти вже не на 10 тисяч, а понад 12-14 тисяч на добу вакцинованих. У них є всі можливості для цього”, — додав він.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- 14 березня в Україні за добу вакцинували 2018 осіб, 13 березня — 3596, 12 березня — 9304, 11 березня — 8859. Загалом від початку вакцинації щеплення зробили 53155 осіб.
- 2 березня Степанов заявив, що МОЗ планує вакцинувати 10 тисяч осіб до кінця цього тижня. Згодом планують збільшити кількість вакцинованих до 5-7 млн на місяць.
- 9 березня Степанов оголосив, що темпи вакцинації значно нижчі запланованих.