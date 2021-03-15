Таку заяву очільник МОЗ зробив в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Ми вийшли в п’ятницю, це робочий день, було 9304. Ну субота, неділя… Вони не показові, зрозуміло…”, — заявив Степанов.

Натомість ведучий Вадим Карп’як зауважив, що в Києві, до прикладу, за вихідні не вакцинували жодної людини. Провину за це очільник МОЗ переклав на представників місцевої влади.

“А це питання, яке ми ставимо перед місцевою владою. Тому що не міністерство ж безпосередньо не вакцинує, ви ж розумієте. Ми дали всі можливості, навчили відповідні мобільні бригади. Загальна кількість мобільних бригад, що повинна працювати, — не менше 9 на область”, — сказав Степанов.

“Далі ми, згідно з нашим планом, починаючи з 22 березня відкриваємо вже кабінети щеплень, коли буде щеплення проводитися у сімейних лікарів. Але, зокрема, сьогодні під час селектору з головами ОДА знову ставив це питання, що вони повинні були вийти вже не на 10 тисяч, а понад 12-14 тисяч на добу вакцинованих. У них є всі можливості для цього”, — додав він.