Про це Стерненко написав на своїй сторінці в Facebook.
“Мені підготували повідомлення про підозру за самозахист. Вже офіційно”, – написав Стерненко.
Активіст сказав, що отримав новий документ від СБУ сьогодні.
“Зазначено, що мене, як свідка, викликають для вручення повідомлення про підозру 9 червня о 10:00. Слідчому я вже направив відповідь, що не можу з’явитися з об’єктивних причин: виклик отриманий за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК в ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні. За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватися до врученню підозри і залучити захисників “, – написав він.
Він додав, що підозру підготували по ст. 115 – умисне вбивство.
“Це робиться руками безвольних слідчих і прокурорів за вказівкою Авакова і Венедиктової. А Зеленський погодився на це переслідування”, – сказав Стерненко.
- Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Активіста Сергія Стерненка викликають до СБУ ніби для повідомлення йому про підозру.