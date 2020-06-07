Про це Стерненко написав на своїй сторінці в Facebook.

“Мені підготували повідомлення про підозру за самозахист. Вже офіційно”, – написав Стерненко.

Активіст сказав, що отримав новий документ від СБУ сьогодні.

“Зазначено, що мене, як свідка, викликають для вручення повідомлення про підозру 9 червня о 10:00. Слідчому я вже направив відповідь, що не можу з’явитися з об’єктивних причин: виклик отриманий за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК в ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні. За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватися до врученню підозри і залучити захисників “, – написав він.

Він додав, що підозру підготували по ст. 115 – умисне вбивство.

“Це робиться руками безвольних слідчих і прокурорів за вказівкою Авакова і Венедиктової. А Зеленський погодився на це переслідування”, – сказав Стерненко.