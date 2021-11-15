Стіну на польсько-білоруському кордоні будуватимуть у три зміни

Про це написав міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський у Twitter.
Голова МВС Польщі зазначив, що над будівництвом стіни працюватимуть одночасно чотири компанії. Роботи будуть проводитися 24 години на добу в три зміни.
Будівництво стіни розпочнеться вже цього року.
“Будівництво стіни на кордоні розпочнеться цього року. Роботи виконуватимуться одночасно різними підприємствами на чотирьох ділянках, цілодобово у три зміни. Це основні рекомендації за підсумками сьогоднішнього засідання міжвідомчої групи з будівництва стіни”, – зазначив міністр.
- Нещодавно міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський показав, яким буде постійний паркан на кордоні з Білоруссю.
- Раніше повідомлялося, що польський Сейм остаточно ухвалив законопроєкт, який передбачає, що протягом двох років країна витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні з Білоруссю.
- 3 листопада президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про будівництво загородження на державному кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.