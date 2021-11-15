Стіну на польсько-білоруському кордоні будуватимуть у три зміни

Стіну на польсько-білоруському кордоні влада Польщі планує будувати у три зміни, аби якомога швидше зупинити пересування нелегалів.

Про це написав міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський у Twitter.

Голова МВС Польщі зазначив, що над будівництвом стіни працюватимуть одночасно чотири компанії. Роботи будуть проводитися 24 години на добу в три зміни.

Будівництво стіни розпочнеться вже цього року.

“Будівництво стіни на кордоні розпочнеться цього року. Роботи виконуватимуться одночасно різними підприємствами на чотирьох ділянках, цілодобово у три зміни. Це основні рекомендації за підсумками сьогоднішнього засідання міжвідомчої групи з будівництва стіни”, – зазначив міністр.