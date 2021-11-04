У Польщі показали, який вигляд матиме «стіна» на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський показав, яким буде постійний паркан на кордоні з Білоруссю.

Відповідний допис Камінський розмістив в Twitter.

Раніше повідомлялося, що польський Сейм остаточно ухвалив законопроєкт, яким передбачається, що протягом двох років країна витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні з Білоруссю.

3 листопада президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про будівництво загородження на державному кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Постійний паркан на польсько-білоруському кордоні має з’явитися за пів року. Його висота — 5,5 метра.

У прикордонній службі зробили візуалізацію майбутнього паркана. Паркан складатиметься з металевих прутів, над якими буде закріплено додатковий бар’єр з колючого дроту.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Європейський союз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу запровадили надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.

“Територія суверенної держави явно була порушена. Ми впевнені, що польська влада розбереться з цим інцидентом. Якщо це підтвердиться, то це буде чергова провокація режиму Лукашенка проти Європейського Союзу та його країн-учасників. Ми регулярно оцінюємо ситуацію щодо Білорусі у контексті продовження міграційної кризи та інших ворожих дій проти ЄС”, – вказав він.