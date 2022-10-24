Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не можна допустити зменшення військової допомоги Україні, оскільки в результаті це зробить НАТО більш уразливим, а світ - небезпечнішим. Він також нагадав РФ про наслідки у разі застосування нею ядерної зброї.

Про це генсек альянсу розповів у програмі DW Conflict Zone.

Так, він зауважив, що зброя, яку зараз постачає альянс, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників, у майбутньому ж, спрогнозував генсек, ситуація зміниться ще сильніше, бо зараз активізуються союзники. Зокрема Німеччина щойно постачила новітню сучасну систему ППО. На зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня США та ще кілька союзників оголосили про виділення Україні нових систем та великої кількості боєприпасів та матеріалів для систем, що вже використовуються.

За його словами, це ще одна з причин, чому РФ не змогла досягти переваги у повітрі, контролю над повітряним простором України. І це було великою проблемою для російських військ упродовж усієї війни. Утім, він наголосив, що це сталося, звісно, ​​насамперед через уміння, рішучість українських Збройних Сил використати старі радянські засоби ППО, які вже були.

Відповідаючи на запитання журналістки щодо ситуації на фронті, Столтенберг зауважив, що війни за своєю природою непередбачувані. І, звичайно ж, в Україні російські війська мають ще багато можливостей. Якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з незаконною анексією частини української території та небезпечною ядерною риторикою, то все це є найбільшою ескалацією з початку війни.

“Отже, знову ж таки, нам потрібно просто посилити нашу підтримку. І, звичайно ж, ця підтримка виявилася надзвичайно важливою, тому що це дозволило українцям спочатку витіснити росіян з регіону навколо Києва, потім зупинити російський наступ на Донбасі і пізніше розпочати контрнаступ, під час якого вони змогли повернути великі території на Донбасі, а також відтіснити російські сили на півдні, у Херсонській області”, – пояснив генсек НАТО.

Він ще раз нагадав, що альянс уважно стежить за тим, що роблять росіяни, особливо зараз, коли вони збираються проводити ядерні навчання. Водночас ризик будь-якого застосування ядерної зброї проти України – низький. Однак потенційний вплив його застосування та наслідки – дуже великі. Тож до цього ризику потрібно поставитися серйозно.

“І ми робимо це, чітко повідомляючи РФ, що на неї чекають серйозні наслідки, якщо вона застосує ядерну зброю в Україні. Поки що ми не спостерігаємо жодних змін у їхній ядерній політиці та ядерній готовності”, – прокоментував Столтенберг.

За словами очільника НАТО, Захід неможливо ні залякати, ні змусити миритися з шантажем РФ. Погрози від РФ мають на меті шантажувати і змусити припинити надавати підтримку Україні. Проте, заявив він, якщо так зробити, тоді це надішле дуже небезпечний сигнал усім авторитарним лідерам про те, що, застосовуючи військову силу з усією жорстокістю і порушуючи міжнародне право, вони досягнуть своїх цілей.