Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці фестивалю.

Цьогорічним переможцем міжнародного фестивалю документального кіно “MajorDocs” – став український фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” режисерки Ірини Цілик.

Стрічка перемогла у номінації “Найкращий фільм” за “мудру простоту”.

“Журі вибрало фільм, який пов’язує точність з чутливістю та показує чисту щедрість. Фільм допомагає нам зрозуміти війну через близькість та інтелект своїх персонажів. Це показує нам, що творення мистецтва – один зі способів вижити та відбудувати спільноту та країну. У своїй мудрій простоті цей фільм дає надію і радість”, – йдеться у повідомленні.

Режисерка Ірина Цілик зазначила, що це вже 28-ма відзнака фільму.

Зокрема, стрічка отримала премію за найкращу режисуру в категорії світового документального кіно на кінофестивалі “Санденс”, де і відбулась світова прем’єра фільму.

Що відомо про стрічку?

“Земля блакитна, ніби апельсин” розповідає про сім’ю, яка мешкає в “червоній зоні” Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. І, попри всі труднощі, родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Що відомо про кінофестиваль “MajorDocs”?

“MajorDocs” — це перший міжнародний фестиваль неігрового кіно, який проводиться на Майорці. Протягом кількох днів учасники фестивалю (а це і професіонали, і просто творчі люди) можуть переглядати документальні фільми та дискутувати, ставити питання, розмовляти про творчі процеси, відвідувати майстер-класи, круглі столи, презентації та зустрічі з продюсерами, режисерами.