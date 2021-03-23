Поліція штату Колорадо готується пред'явити звинувачення у вбивстві десятьох осіб 21-річному Ахмаду Аліві Аліссу. Він влаштував масову стрілянину в продуктовому магазині міста Боулдер. Мотиви його вчинку поки не встановлені.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Стрілянина сталася в понеділок увечері в магазині King Soopers. В результаті стрілянини загинули 10 осіб. Вік померлих – від 20 до 65 років. Серед загиблих – 51-річний Ерік Таллі, який працював в поліції міста 11 років. У нього залишилися сім дітей.

Список загиблих:

Денні Стронг, 20 років;

Невен Станишич, 23 роки;

Ріккі Олдс, 25 років;

Тралон Бартковяк, 49 років;

Фонтейн Сюзанна, 59 років;

Тері Лейкер, 51 рік;

Ерік Таллі, 51 рік;

Кевін Махоні, 61 рік;

Лінн Мюррей, 62 роки;

Джоді Уотерс, 65 років.

Підозрюваний проживає в місті Арвада (штат Колорадо). Під час перестрілки з поліцією його поранили в ногу. Зараз він в лікарні в стабільному стані.

Яким був мотив того, хто стріляв – в поліції не повідомляють. Відомо лише, що він діяв сам.

“Поки що передчасно робити будь-які висновки”, – сказав Майкл Шнайдер, агент, який очолює польовий офіс ФБР у Денвері.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що новий епізод стрілянини став “черговим підтвердженням необхідності посилення контролю над обігом зброї”. Відповідний законопроєкт знаходиться на розгляді Конгресу.

Президент США Джо Байден виступить з короткою заявою щодо масової стрільби в Колорадо. На згадку про 10 загиблих будуть приспущені всі прапори.

Окружний прокурор округу Боулдер Майкл Догерті пообіцяв особисто перевірити, “що вбивця буде притягнутий до абсолютної та повної відповідальності за те, що він зробив”.

Сьогодні до вечора злочинця повинні доставити у в’язницю округу Боулдер з місцевої лікарні.

За останній тиждень відбулося як мінімум сім масових розстрілів – включаючи три інциденту тільки в суботу.

Атланта, 16 березня: загинули вісім осіб – в тому числі шість жінок азійського походження.

Стоктон, Каліфорнія, 17 березня: п’ятеро людей, які готували панахиду в Стоктоні, в Центральній долині Каліфорнії, були поранені в результаті пострілів з автомобіля, що проїжджав повз. Ні у кого не було небезпечних для життя травм.

Грешем, штат Орегон, 18 березня: четверо постраждалих були доставлені в лікарню після стрілянини в місті на схід від Портленда.

Х’юстон 20 березня: в результаті заворушень в клубі були поранені п’ятеро людей. Один з них був у критичному стані після поранення в шию, стан решти – стабільний.

Даллас 20 березня: вісім осіб були застрелені невідомим нападникам, один з яких, за даними поліції, загинув.

Філадельфія, 20 березня: одна людина була вбита і ще п’ятеро отримали поранення під час стрілянини на незаконній вечірці.

Боулдер, Колорадо, 22 березня: за даними поліції, десять осіб, в тому числі офіцер поліції, були вбиті в результаті стрілянини в супермаркеті King Soopers.

Попри те, що деякі офіційні дані про насильство із застосуванням вогнепальної зброї широко доступні, у федерального уряду США немає централізованої системи або бази даних для відстеження масових розстрілів по всій країні.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.