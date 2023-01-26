В Україні створили сайт-базу, де зібрані всі твори українського кінематографа. Від архівних стрічок до сучасних картин.

Про це повідомляє пресслужба Українського інституту у Facebook.

За словами авторів ініціативи, більше не треба збирати по частинах інформацію про українські фільми.

Український інститут разом з ірландською компанією-розробником програмного забезпечення usheru створив сайт-базу українського кіно ukrainefilms.com. Там зібрані дані про понад 600 українських стрічок, пишуть в Українському інституті.

Користувачі зможуть ознайомитися з архівними стрічками, а також з сучасними фільмами від українських режисерів.