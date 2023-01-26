Про це повідомляє пресслужба Українського інституту у Facebook.
За словами авторів ініціативи, більше не треба збирати по частинах інформацію про українські фільми.
Український інститут разом з ірландською компанією-розробником програмного забезпечення usheru створив сайт-базу українського кіно ukrainefilms.com. Там зібрані дані про понад 600 українських стрічок, пишуть в Українському інституті.
Користувачі зможуть ознайомитися з архівними стрічками, а також з сучасними фільмами від українських режисерів.
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