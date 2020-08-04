Про це повідомила пресслужба ОАСК.

“Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо невиконання положень статті закону “Про політичні партії в Україні” та певної частини положення про Міністерство юстиції, яка полягає в невиконанні подачі подання в суд про анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії “Слуга народу”, – йдеться в повідомленні.

У ОАСК повідомили, що вирішують, чи відкривати виробництво за цим позовом.

Партія “Слуга народу” була зареєстрована в грудні 2017 року. Тоді її лідером був нинішній глава СБУ Іван Баканов. Назву партії було змінено, раніше вона називалася “Партією рішучих змін”.