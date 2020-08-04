Про це повідомила пресслужба ОАСК.
“Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо невиконання положень статті закону “Про політичні партії в Україні” та певної частини положення про Міністерство юстиції, яка полягає в невиконанні подачі подання в суд про анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії “Слуга народу”, – йдеться в повідомленні.
У ОАСК повідомили, що вирішують, чи відкривати виробництво за цим позовом.
Партія “Слуга народу” була зареєстрована в грудні 2017 року. Тоді її лідером був нинішній глава СБУ Іван Баканов. Назву партії було змінено, раніше вона називалася “Партією рішучих змін”.
- Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок із передвиборчої програми партії “Слуги народу”: більшість з них є невиконаними.
- Рейтинг пропрезидентської партії “Слуга народу” продовжує знижуватися. Станом на липень він становить менше 28 %. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 16-17 липня 2020 року.
- Згідно з опитуванням КМІС, оприлюдненому у травні, тільки трохи понад 20 % українців схвалюють дії Верховної Ради і Кабінету Міністрів.