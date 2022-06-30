Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними української спецслужби, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, який наближений до політичної “еліти” РФ.
У бізнес-оточенні Росії цього чоловіка називають “железным мальчиком”. Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств.
У 2016 році мільярдер отримав від Путіна відзнаку “За благодеяние”. За рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт.
Це стосується, зокрема: корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн грн. А також коштів у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.
- Нагадаємо, що співробітники Бюро економічної безпеки України викрили громадянина Росії в ухиленні від сплати податків.
- Також, раніше судом було накладено арешт на будівлю у центрі столиці, власником якої є російський державний холдинг “Росатом”.
- У межах кримінального провадження слідчий суддя ухвалив рішення щодо накладення арештів на нерухомість, рахунки та корпоративні права групи компаній, що засновані російською “Татнефтью”.