Таке рішення суд прийняв на засіданні 25 червня, повідомляє пресслужба ВАКС.

“Сьогодні, 25 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав колишньому міністру інфраструктури запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Також на ексміністра покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон”, – йдеться в повідомленні.

Обязанности действуют до 19 августа.