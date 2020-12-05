До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов із проханням визнати недійсним результат конкурсу на кращий ескіз великого Державного герба України.

Про це поінформували в пресслужбі суду.

“Суд просять визнати не чинним результат конкурсу “На кращий ескіз великого Державного герба України” та нормативно-правовий акт, яким затверджено відповідний результат”, – сказано в повідомленні.

Крім того, суд просять визнати, що сам конкурс був проведений із порушенням відповідної постанови Верховної Ради і постанови Уряду (згідно з якою Міністерство культури було зобов’язане забезпечити громадське обговорення ескізу).

Позивач просить суд витребувати у міністерства “документи про здійснення всебічного громадського обговорення ескізу” (план заходів і дату інформаційного оголошення про обговорення, кількість зареєстрованих учасників обговорення, а також висновки і рекомендації оргкомітету).

Зараз суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.

Як відомо, Державний герб України складається з малого і великого. Малий герб – золотий тризуб на блакитному тлі. Він був затверджений Верховною Радою 19 лютого 1992 року. А ось Великий герб все ще не затверджений.

19 листопада організаційний комітет оголосив переможця в конкурсі на кращий ескіз великого Державного герба України. Зазначалося, що ескіз-переможець містить: “герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і Знак Княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб”.

Ескіз герба викликав бурхливу реакцію і критику в Мережі.