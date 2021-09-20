Печерський районний суд міста Києва ухвалив вирок у справі щодо нападу на кореспондента #Букв Олександра Кужельного, який відбувся поблизу Шостого апеляційного адміністративного суду у липні цього року.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Печерський районний суд міста Києва ухвалив визнати обвинуваченого, громадянина Російської Федерації Михайла Шаланкевича, винним у скоєнні злочину, передбаченого нормами частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство) та призначити йому покарання у вигляді одного року обмеження волі та звільнив від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Михайло Шаланкевич (відомий під прізвиськом “Ганс”) у 2018 році був засуджений у Російській Федерації до 6 років позбавлення волі за розбій і хуліганство у складі угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича (“Тесак”), але відпущений з зали суду. Останніх два роки перебуває в Києві, де навесні 2021 року, разом з ще одним громадянином РФ Денисом Дживовським, вчинив напад на хлопця та дівчину. Справа щодо цього нападу наразі розглядається Подільським районним судом міста Києва.

Зазначаємо, що позиція обвинувачення обмежилась лише нормами частини 1 статті 296 КК України та не враховувала імовірну співучасть у нападі на Олександра Кужельного з боку інших учасників акції. Крім того, обвинуваченням не охоплювались норми статей 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста), попри те, що слідству були надані докази перебування Олександра Кужельного на місці подій з метою виконання редакційного завдання.

Як повідомлялось, 21 липня на кореспондента #Букв Олександра Кужельного було вчинено напад поблизу будівлі Шостого апеляційного адміністративного суду. Інцидент відбувся під час акції представників праворадикальних організацій, які вимагали депортації анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка. Учасники акції спершу вимагали від кореспондента #Букв припинити виконання редакційного завдання, а після цього вдались до фізичного насильства. На місці були й представники правоохоронних органів, зокрема, поліції діалогу. Однак це не спинило агресивно налаштованих молодиків від провокацій та нападу.