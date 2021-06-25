Суд заборонив фестивалю в Дубаї використовувати бренд Октоберфест

Про це повідомляє агентство Deutsche Presse-Agentur.

Раніше влада Мюнхена виступила проти використання назви всесвітньо відомого пивного фестивалю Октоберфест у слогані аналогічного заходу в Дубаї. На переконання організаторів фестивалю, слогани на кшталт “Октоберфест проходить в Дубаї” створюють помилкове враження, що фестиваль після скасування в Баварії “переїхав”, що не відповідає дійсності.

У п’ятницю суд в Мюнхені заборонив організаторам заходу під брендом Октоберфест в Дубаї використовувати посилання на оригінальний фестиваль, що відбувається в Баварії.

Суд постановив, що рекламні слогани на кшталт “Октоберфест їде в Дубай” справді створюють хибне враження, ніби традиційний пивний фестиваль цьогоріч переноситься до міста на березі Перської затоки. На думку суду, це є зловживанням міжнародною репутацією оригінального фестивалю.

Утім, рішення суду щодо заборони реклами поширюється лише на рекламу в Німеччині.

Захід в Дубаї не відрізнятиметься від оригінального. Буде близько 30 наметів, розташованих на 400 тисячах квадратних метрів з продукцією від 620 різноманітних компаній.