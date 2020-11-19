Про це повідомляє видання Axios.

Судові процеси щодо результатів виборів, ініційовані чинним президентом Дональдом Трампом, який поступився своєму опоненту — демократу Джо Байдену, дають ефект протилежний від того, що задумувався, кажуть експерти.

“Кожна поразка (після перерахунку голосів — ред.) додатково закріплює перемогу Байдена”, —вважає експерт із виборчого права Річард Хасен.

Міф про “масштабні фальсифікації” та “вкрадену перемогу”, який Трамп та його команда поширювали й  перед виборами, неминуче руйнується. Це вливає на репутацію всієї країни, вважає історикиня з Гарварду Наомі Орескес.

“Історія показує, що будь-який лідер, що  будує міф, який згодом виявляється хибним, врешті-решт зазнає поразки. Ризик полягає в тому, що він бере свою країну з собою”, — каже вона.

Так у Джорджії, де триває найбільший перерахунок голосів в історії США, деякі округи вже повідомляють про такі ж  результати, що і два тижні тому.

У штаті Мічиган рада комітетів округу Вейн підтвердила раніше оприлюднені результати виборів у Детройті.

Верховний суд штату Пенсильванія у вівторок постановив, що у Філадельфії не порушували закон, обмежуючи наближення спостерігачів до виборчих бюлетенів, через що обурювався Трамп. Минулого тижня юридична фірма Портер Райт оголосила, що відмовляється представляти президента в Пенсильванії.

Минулого тижня в Аризоні головний адвокат кампанії визнав, що на підрахунок голосів не вплинуло шахрайство.

Це все свідчить про те, що, ймовірна, жодна з судових справ за позовом  Трампа так і не дійде до Верховного суду, за допомогою якого президент планував оскаржити свою поразку. 

Однак судові розгляди вимагають чималих коштів. Лише  у Вісконсині кампанія Трампа заплатила цього тижня 3 млн доларів за перерахунки голосів у двох округах.