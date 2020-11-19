Про це повідомляє видання Axios.
Судові процеси щодо результатів виборів, ініційовані чинним президентом Дональдом Трампом, який поступився своєму опоненту — демократу Джо Байдену, дають ефект протилежний від того, що задумувався, кажуть експерти.
“Кожна поразка (після перерахунку голосів — ред.) додатково закріплює перемогу Байдена”, —вважає експерт із виборчого права Річард Хасен.
Міф про “масштабні фальсифікації” та “вкрадену перемогу”, який Трамп та його команда поширювали й перед виборами, неминуче руйнується. Це вливає на репутацію всієї країни, вважає історикиня з Гарварду Наомі Орескес.
“Історія показує, що будь-який лідер, що будує міф, який згодом виявляється хибним, врешті-решт зазнає поразки. Ризик полягає в тому, що він бере свою країну з собою”, — каже вона.
Так у Джорджії, де триває найбільший перерахунок голосів в історії США, деякі округи вже повідомляють про такі ж результати, що і два тижні тому.
У штаті Мічиган рада комітетів округу Вейн підтвердила раніше оприлюднені результати виборів у Детройті.
Верховний суд штату Пенсильванія у вівторок постановив, що у Філадельфії не порушували закон, обмежуючи наближення спостерігачів до виборчих бюлетенів, через що обурювався Трамп. Минулого тижня юридична фірма Портер Райт оголосила, що відмовляється представляти президента в Пенсильванії.
Минулого тижня в Аризоні головний адвокат кампанії визнав, що на підрахунок голосів не вплинуло шахрайство.
Це все свідчить про те, що, ймовірна, жодна з судових справ за позовом Трампа так і не дійде до Верховного суду, за допомогою якого президент планував оскаржити свою поразку.
Однак судові розгляди вимагають чималих коштів. Лише у Вісконсині кампанія Трампа заплатила цього тижня 3 млн доларів за перерахунки голосів у двох округах.
- Нагадаємо, журналісти The New York Times поговорили з посадовцями у кожному штаті та не знайшли підтверджень заявам президента Дональда Трампа про “вкрадену перемогу” та “фальсифікації”.
- Утім, Дональд Трамп продовжує піддавати сумніву законність підрахунку голосів у Пенсільванії, Неваді, Джорджії й Вісконсині, чотирьох штатах, які на цих виборах стали предметом пильної уваги.
- Раніше Організація з безпеки і співробітництва в Європі, яка спостерігає за виборами президента США, розкритикувала Дональда Трампа за системні безпідставні заяви про фальсифікації.