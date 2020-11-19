Наразі зусилля Дональда Трампа засвідчити свою нібито перемогу у деяких штатах виявляються марними. Президент лише додатково підтверджує перемогу опонента Джо Байдена.

Про це повідомляє видання Axios.

Судові процеси щодо результатів виборів, ініційовані чинним президентом Дональдом Трампом, який поступився своєму опоненту — демократу Джо Байдену, дають ефект протилежний від того, що задумувався, кажуть експерти.

“Кожна поразка (після перерахунку голосів — ред.) додатково закріплює перемогу Байдена”, —вважає експерт із виборчого права Річард Хасен.

Міф про “масштабні фальсифікації” та “вкрадену перемогу”, який Трамп та його команда поширювали й перед виборами, неминуче руйнується. Це вливає на репутацію всієї країни, вважає історикиня з Гарварду Наомі Орескес.

“Історія показує, що будь-який лідер, що будує міф, який згодом виявляється хибним, врешті-решт зазнає поразки. Ризик полягає в тому, що він бере свою країну з собою”, — каже вона.

Так у Джорджії, де триває найбільший перерахунок голосів в історії США, деякі округи вже повідомляють про такі ж результати, що і два тижні тому.

У штаті Мічиган рада комітетів округу Вейн підтвердила раніше оприлюднені результати виборів у Детройті.

Верховний суд штату Пенсильванія у вівторок постановив, що у Філадельфії не порушували закон, обмежуючи наближення спостерігачів до виборчих бюлетенів, через що обурювався Трамп. Минулого тижня юридична фірма Портер Райт оголосила, що відмовляється представляти президента в Пенсильванії.

Минулого тижня в Аризоні головний адвокат кампанії визнав, що на підрахунок голосів не вплинуло шахрайство.

Це все свідчить про те, що, ймовірна, жодна з судових справ за позовом Трампа так і не дійде до Верховного суду, за допомогою якого президент планував оскаржити свою поразку.

Однак судові розгляди вимагають чималих коштів. Лише у Вісконсині кампанія Трампа заплатила цього тижня 3 млн доларів за перерахунки голосів у двох округах.