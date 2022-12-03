У суботу, 3 грудня військові РФ обстріляли з мінометів Есманьську громаду Сумської області, пошкодивши лінії електропередач.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, протягом дня росіяни обстрілювали Есманьську громаду. По одному з прикордонних сіл ворог вдарив з мінометів 120 мм калібру.

Також за території області розірвалися 4 міни. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.

Нагадаємо, що Сумщина майже кожен день з початку повномасштабного вторгнення страждає від російських ударів. До прикладу, протягом дня 2 грудня військові РФ завдали 76 ударів по прикордонню Сумської області із різних видів озброєння.