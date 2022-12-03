Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, протягом дня росіяни обстрілювали Есманьську громаду. По одному з прикордонних сіл ворог вдарив з мінометів 120 мм калібру.
Також за території області розірвалися 4 міни. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.
Нагадаємо, що Сумщина майже кожен день з початку повномасштабного вторгнення страждає від російських ударів. До прикладу, протягом дня 2 грудня військові РФ завдали 76 ударів по прикордонню Сумської області із різних видів озброєння.
- Військові РФ завдали ракетного удару по промисловій зоні Краматорська Донецької області.
- В Україні триває 283-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 90 тисяч російських окупантів, з яких 5510 – лише за останню добу.
- У ніч на 3 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з населених пунктів Запорізької області.