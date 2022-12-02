Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади.

По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномета (1 “приліт”) та з САУ (22 “прильоти). Без руйнувань.

У Краснопільській громаді на одне з прикордонних сіл росіяни скинули з квадрокоптера вибухівку. Зазначається, що минулося без наслідків.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів 120 мм калібру: “21 міна вибухнула на українській території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства”, — йдеться в повідомленні.

Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 “прильотів”) та САУ (4 “прильоти”): “Без постраждалих”, — додав Живицький.

Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 “приліт”): “Без жертв”, — сказав голова ОВА.