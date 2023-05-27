Джерело: Сумська ОВА.
“Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади”, — йдеться в повідомленні.
По території Великописарівської громади росіяни випустили з гелікоптера шість ракет та дві міни з міномета. Юнаківську громаду росіяни обстріляли із САУ, тут також зафіксовано мінометний обстріл.
По Миропільській громаді ворог бив з мінометів. Хотінська громада також зазнала мінометного обстрілу. Також окупанти запустили НУРС із гелікоптера.
Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів і артилерії, окрім того, здійснили 15 пострілів з АГС. У Краснопільській громаді зафіксовано п’ять “прильотів” з міномета.
За попередніми даними ОВА, минулося без жертв та руйнувань.
- Лідери Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудили ракетні атаки Росії по території України, зокрема вчорашній удар по медзакладу у Дніпрі вони назвали – “особливо кричущим актом”.
- Станом на 27 травня 483 дитини загинуло та понад 986 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- За добу російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого одна особа загинула.