Джерело: Сумська ОВА.

“Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади”, — йдеться в повідомленні.

По території Великописарівської громади росіяни випустили з гелікоптера шість ракет та дві міни з міномета. Юнаківську громаду росіяни обстріляли із САУ, тут також зафіксовано мінометний обстріл.

По Миропільській громаді ворог бив з мінометів. Хотінська громада також зазнала мінометного обстрілу. Також окупанти запустили НУРС із гелікоптера.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів і артилерії, окрім того, здійснили 15 пострілів з АГС. У Краснопільській громаді зафіксовано п’ять “прильотів” з міномета.

За попередніми даними ОВА, минулося без жертв та руйнувань.