Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.
Зазначається, що на території області зафіксовано 158 “прильотів” — з мінометів, АГС, артилерії. Крім того, були три ракетних “прильоти”.
Зокрема, у Юнаківській громаді з території РФ був пуск 3-х НУРСів з гелікоптера. Також зафіксовано три прильоти з міномета, внаслідок яких у селі Басівка пошкоджена лінія електропередач.
“До речі, наразі електропостачання в громаді відновлено”, — зауважили в Сумській ОВА.
У Великописарівській громаді ворог здійснив 15 пострілів з АГС та 7 “прильотів” з міномета, а у Білопільській громаді росіяни скинули 26 мін та здійснили 10 ударів з артилерії.
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