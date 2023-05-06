Протягом 6 травня російські війська здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщина. Так, в області було зафіксовано 84 вибухи.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Telegram.

Зазначається, що обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли та обстріл зі ствольної артилерії — 3 вибухи. Внаслідок одного із мінометних обстрілів сталося загоряння приватного домоволодіння.

У Новослобідській громаді по території громади ворог бив з мінометів — 12 вибухів. Водночас у Миропільській громаді було здійснено обстріл з АГС.

“Великописарівська громада: 27 мін скинули росіяни на територію громади. Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Есманській громаді був мінометний обстріл.