Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Telegram.
Зазначається, що обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад.
У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли та обстріл зі ствольної артилерії — 3 вибухи. Внаслідок одного із мінометних обстрілів сталося загоряння приватного домоволодіння.
У Новослобідській громаді по території громади ворог бив з мінометів — 12 вибухів. Водночас у Миропільській громаді було здійснено обстріл з АГС.
“Великописарівська громада: 27 мін скинули росіяни на територію громади. Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, в Есманській громаді був мінометний обстріл.
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