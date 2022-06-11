Російські війська продовжують завдавати ударів по Сумській області. Сьогодні ворог скинув дві вибухівки з безпілотника та розпочав артобстріл.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Протягом дня атаки зазнала Великописарівська громада. На щастя, за попередньою інформацією, руйнувань цивільної, військової інфраструктури, а також жертв немає.

Голова ОВА зауважив, що обстріл з артилерії почався близько 13:30. Росіяни відкрили вогонь по області 12 разів.