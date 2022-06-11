Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
Протягом дня атаки зазнала Великописарівська громада. На щастя, за попередньою інформацією, руйнувань цивільної, військової інфраструктури, а також жертв немає.
Голова ОВА зауважив, що обстріл з артилерії почався близько 13:30. Росіяни відкрили вогонь по області 12 разів.
“Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника. Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, 12 приходів”, написав Живицький.
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