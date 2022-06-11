Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради у Telegram.
Зазначається, що на трансформаторній підстанції 330 кВ вийшла з експлуатації одна лінія, а згодом і друга. На місце виїхали ремонтні бригади, щоб з’ясувати причину збою.
“Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП 330, лягла одна лінія, зараз друга. Ремонті бригади виїхали на підстанцію для з’ясування причини”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що наразі найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях, де ворог не припиняє наступ. На інших тимчасово зайнятих територіях загарбники зосереджені на утриманні окупованих населених пунктів. Водночас у Луганській області росіянам вдалось зайти в Оріхове.
- Також 11 червня російські загарбники укотре здійснили артилерійський обстріл Дніпропетровської області. Знову під вогнем окупантів опинився Криворізький район.
- Зокрема, росіяни активізували свою діяльність із відключення українців на тимчасово окупованих територіях від зв’язку та інтернету: щоб наші громадяни не могли дізнатися правду про ситуацію в Україні та світі, про перебіг бойових дій та про звірства, які вчиняє ворог відносно українців.
- У Херсонській області поки що не вдається відновити мобільний зв’язок та інтернет. У більшості громад, які перебувають під тимчасовою окупацією, інтернет є частково.