За словами українського політика та міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, вся Донецька область залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради у Telegram.

Зазначається, що на трансформаторній підстанції 330 кВ вийшла з експлуатації одна лінія, а згодом і друга. На місце виїхали ремонтні бригади, щоб з’ясувати причину збою.

“Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП 330, лягла одна лінія, зараз друга. Ремонті бригади виїхали на підстанцію для з’ясування причини”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наразі найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях, де ворог не припиняє наступ. На інших тимчасово зайнятих територіях загарбники зосереджені на утриманні окупованих населених пунктів. Водночас у Луганській області росіянам вдалось зайти в Оріхове.