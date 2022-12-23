Протягом 23 грудня російські військові завдали 45 ударів по Краснопільській та Есманській громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

До прикладу, у Краснопільській громаді зафіксовано 7 ворожих мін, які розірвалися на прикордонні: “А згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера”, — йдеться в повідомленні.

Водночас в Есманській громаді по прикордонним селам противник вів артилерійський вогонь. Там було 20 прильотів.

Крім того — 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї було в бік нашої території. Від вибухів снарядів постраждав сільський фап. Там вилетіли всі шибки та пошкоджений дах.