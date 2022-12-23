Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
До прикладу, у Краснопільській громаді зафіксовано 7 ворожих мін, які розірвалися на прикордонні: “А згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера”, — йдеться в повідомленні.
Водночас в Есманській громаді по прикордонним селам противник вів артилерійський вогонь. Там було 20 прильотів.
Крім того — 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї було в бік нашої території. Від вибухів снарядів постраждав сільський фап. Там вилетіли всі шибки та пошкоджений дах.
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