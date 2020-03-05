Про це повідомляє британське видання The Independent.
Американський комітет з політичних дій Big Tent Project Fund витратив 868 тисяч доларів на рекламу проти Сандерса в десяти штатах. Хто був “донорами” організації – невідомо.
До праймеріз в Неваді і Південній Кароліні, на антирекламу щодо Сандерса було витрачено ще 5 мільйонів доларів.
Коли стало відомо, хто стоїть за антирекламою, Сандерс сказав, що це “некомерційна організація”, відома як “група темних грошей”. Зазначається, що гроші на антирекламу витрачалися тільки в тих штатах, які брали участь в голосуванні під час “супервівторка”.
“Соціаліст Берні Сандерс обіцяє мир, але якою ціною? Витрати на 60 трильйонів доларів і найбільше підвищення податків для середнього класу. Тож якою є справжня вартість? Ще 4 роки Трампа”, – сказано в одному з оголошень групи.
Сандерс же заявляє у відповідь, що його виборцям доведеться протистояти “демократичному політичному істеблішменту”, якщо вони хочуть перемогти.
- Раніше повідомлялося, що 3 березня,у “супервівторок”, який стане вирішальним днем першого етапу боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії, стане відомо, чи втратить ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 мільйонів доларів, які вклав у свою передвиборчу кампанію.
- Кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”.
- Колишній віце-президент США Джо Байден здобув впевнену перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів, які відбулися в штаті Південна Кароліна в суботу, 29 лютого.