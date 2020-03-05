На території десяти американських штатів, напередодні проведення "супервівторка", розгорнулася масштабна рекламна кампанія проти кандидатури демократа Берні Сандерса, на яку було витрачено близько мільйона доларів.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Американський комітет з політичних дій Big Tent Project Fund витратив 868 тисяч доларів на рекламу проти Сандерса в десяти штатах. Хто був “донорами” організації – невідомо.

До праймеріз в Неваді і Південній Кароліні, на антирекламу щодо Сандерса було витрачено ще 5 мільйонів доларів.

Коли стало відомо, хто стоїть за антирекламою, Сандерс сказав, що це “некомерційна організація”, відома як “група темних грошей”. Зазначається, що гроші на антирекламу витрачалися тільки в тих штатах, які брали участь в голосуванні під час “супервівторка”.

“Соціаліст Берні Сандерс обіцяє мир, але якою ціною? Витрати на 60 трильйонів доларів і найбільше підвищення податків для середнього класу. Тож якою є справжня вартість? Ще 4 роки Трампа”, – сказано в одному з оголошень групи.

Сандерс же заявляє у відповідь, що його виборцям доведеться протистояти “демократичному політичному істеблішменту”, якщо вони хочуть перемогти.