Український супутник "Січ 2-30", регулярно виходить на зв’язок, втім функціонує в обмеженому режимі через кібератаку.

Про це “Суспільному” розповів голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

“На жаль, зараз є питання по функціонуванню супутника “Січ 2-30”. Наразі підприємства космічної галузі, зокрема КБ “Південне”, яке розробляло та створювало цей супутник, готує фінальний звіт щодо функціонування цього апарату та його льотних випробувань”, — сказав він.

За словами голови Держкосмосу, супутник не може передавати знімки та додав, що на сателіт зазнав кібератаки, яка впливала на його роботу: “Фактично, перші протидії роботі супутника зафіксовано ще у січні, зокрема кібератака, та кілька інших схожих заходів. Вони не були прямо пов’язані із військовою агресією, але могли бути їхньою предтечею”, — сказав Тафтай.

ДОВІДКА. 13 січня американська компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту український супутник дистанційного зондування Землі “Січ-2-30”. Це перший за 10 років український супутник, який був запущений у космос. Супутник був розроблений і виготовлений державним конструкторським бюро “Південне”.

Його призначення — моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідація наслідків стихійних лих. Водночас як зазначили у Держкосмосі, апарат може надавати досить якісні дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.

Після запуску супутник вийшов на зв’язок, однак вже 27 січня конструкторське бюро “Південне” повідомило про відсутність стійкого зв’язку з супутником через те, що “Січ-2-30” не може виробляти достатню кількість енергії на орбіті.