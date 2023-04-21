Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю інформаційній агенції “Інтерфакс-Україна”.
За його словами, контррозвідувальні заходи в УПЦ МП розпочато ще минулого року. У результаті чого спецслужбовці відкрили кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя.
“Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога”, — додав голова СБУ.
Також Малюк зауважив, що двох священників УПЦ МП передали на обмін. У РФ дуже цінують своїх агентів серед священнослужителів, тому одного з них вдалося обміняти на 28 українських військовослужбовців.
Крім того, за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП.
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