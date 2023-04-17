Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.
З початку повномасштабної війни в Україну повернулись 2235 військовополонених.
Ми по кожному повернутому військовослужбовцю відкриваємо свої провадження, фіксуємо факти, які знову ж таки підтверджують негідне поводження з військовополоненими. Щодо катування, за нашими даними, 86% тих, хто повернувся з полону, прямо заявили про прямі фізичні катування”, – пояснив Лубінець.
Він наголосив, що факти тортур встановила також міжнародна місія з прав людини Організації об’єднаних націй. У них приблизно такі самі цифри.
Омбудсмен не став конкретизувати, про які саме тортури мовиться, пояснивши, що після того, як українські високопосадовці публічно озвучують такі факти, “росіяни починають ще жорстокіше поводитися з нашими військовополоненими”.
Лубінець також розповів, що нині РФ утримує у заручниках щонайменше понад 20 тисяч цивільних громадян. І тут мовиться лише про тих, чиї родичі офіційно звернулись до українського омбудсмена по допомогу. Але справжня цифра може бути набагато більшою.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з полону РФ вже вдалося повернути 40 військовослужбовців зі Зміїного.
- 9 березня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало ще 18,8 млн гривень тим, хто був чи досі перебуває в російському полоні.
- Україна передала Росії усіх важкопоранених солдатів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених у полон з початку широкомасштабного вторгнення.