Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що близько 86% українських військових, котрі повернулись із російського полону, зазнавали прямих фізичних знущань.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

З початку повномасштабної війни в Україну повернулись 2235 військовополонених.

Ми по кожному повернутому військовослужбовцю відкриваємо свої провадження, фіксуємо факти, які знову ж таки підтверджують негідне поводження з військовополоненими. Щодо катування, за нашими даними, 86% тих, хто повернувся з полону, прямо заявили про прямі фізичні катування”, – пояснив Лубінець.

Він наголосив, що факти тортур встановила також міжнародна місія з прав людини Організації об’єднаних націй. У них приблизно такі самі цифри.

Омбудсмен не став конкретизувати, про які саме тортури мовиться, пояснивши, що після того, як українські високопосадовці публічно озвучують такі факти, “росіяни починають ще жорстокіше поводитися з нашими військовополоненими”.

Лубінець також розповів, що нині РФ утримує у заручниках щонайменше понад 20 тисяч цивільних громадян. І тут мовиться лише про тих, чиї родичі офіційно звернулись до українського омбудсмена по допомогу. Але справжня цифра може бути набагато більшою.