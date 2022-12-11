Петро Порошенко в ефірі телекомпанії MSNBC заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну не можна довіряти і його не варто боятися, і як світ об'єднався навколо України – так він має створити й антипутінську коаліцію.

Цитує президента пресслужба “Європейської Солідарності“.

Порошенко нагадав, що Путін не розуміє мови переговорів – він розуміє лише мову сили. Тому світ повинен об’єднатися проти нього.

“Світ, який зараз створив проукраїнську коаліцію, має створити антипутінську коаліцію. Ми маємо дуже позитивний приклад цього – Група Рамштайн з понад 60 націй зі зброєю, а не тільки з промовами і заявами, чинить тиск на Путіна. І цей тиск досить ефективний”, – зауважив Порошенко.

П’ятий президент також закликав не довіряти Путіну – жоден з підписаних ним документів нічого не вартує. Єдині, хто може вплинути на російського диктатора – це Збройні сили України. Тому Порошенко закликав надати Україні зброю: ППО, артилерія великої дальності та реактивні системи залпового вогню. Також політик закликав накласти санкції на РФ й ембарго на її корисні копалини.

Петро Порошенко також вчергове наголосив, що Україна потребує членства в Північноатлантичному Альянсі:

“Треба розуміти, що без запрошення України до НАТО цю війну неможливо зупинити, неможливо закінчити, неможливо перемогти”, – резюмує політик.