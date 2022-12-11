Цитує президента пресслужба “Європейської Солідарності“.
Порошенко нагадав, що Путін не розуміє мови переговорів – він розуміє лише мову сили. Тому світ повинен об’єднатися проти нього.
“Світ, який зараз створив проукраїнську коаліцію, має створити антипутінську коаліцію. Ми маємо дуже позитивний приклад цього – Група Рамштайн з понад 60 націй зі зброєю, а не тільки з промовами і заявами, чинить тиск на Путіна. І цей тиск досить ефективний”, – зауважив Порошенко.
П’ятий президент також закликав не довіряти Путіну – жоден з підписаних ним документів нічого не вартує. Єдині, хто може вплинути на російського диктатора – це Збройні сили України. Тому Порошенко закликав надати Україні зброю: ППО, артилерія великої дальності та реактивні системи залпового вогню. Також політик закликав накласти санкції на РФ й ембарго на її корисні копалини.
Петро Порошенко також вчергове наголосив, що Україна потребує членства в Північноатлантичному Альянсі:
“Треба розуміти, що без запрошення України до НАТО цю війну неможливо зупинити, неможливо закінчити, неможливо перемогти”, – резюмує політик.
- Українські військові правоохоронці взяли участь у щорічній конференції з вивчення досвіду військових поліцій країн-членів НАТО “Діяльність військових поліцій проти поточних ключових загроз безпеці – минулий досвід та майбутні виклики 2022”.
- За інформацією ЗМІ, останніми місяцями українська влада просить США про надання ЗСУ касетних снарядів – зброї, яка заборонена для застосування у понад 100 країнах, але яку продовжує використовувати Росія. В адміністрації президента США Джо Байдена розглядають запит України.
- Зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, схоже, уповільнює свою військову діяльність, щоб перегрупуватися та розпочати новий наступ, коли погода потеплішає.