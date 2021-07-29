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Світоліна не вийшла у фінал Олімпіади-2020, але змагатиметься за «бронзу»

Першій ракетці України Еліні Світоліній не вдалося вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді в Токіо.

Четвер, 29 липня 2021, 15:29

Фото: ФТУ

Про це повідомляє Федерація тенісу України (ФТУ).

Зазначається, що Світоліна все одно продовжить боротьбу за олімпійську медаль. На неї чекає “бронзовий” матч проти представниці Казахстану Олени Рибакіної.

Вийти у фінал українці завадила суперниця з Чехії Маркета Вондроушова – 6:3; 6:1. У Токіо Маркета провела лише одну зустріч у трьох сетах на відміну від Світоліної, на рахунку якої три таких протистояння. Наприклад, вчора Вондроушова обмежилися лише однією партією, оскільки її чвертьфінальна суперниця зазнала теплового удару.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді.

Теги: Олімпійські ігри, Еліна Світоліна, Олімпійські ігри, теніс

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