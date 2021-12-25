Скасування авіарейсів у компаніях пояснюють відсутністю необхідної кількості персоналу для перельотів та небезпекою поширення коронавірусу у світі. Зокрема, штаму Omicron.

Про це повідомляє американська платформа відстеження польотів FlightAware.

Лише 24 грудня, у п’ятницю, авіаперевізники по всьому світу скасували 2 тис. 366 рейсів. Саме на цю дату – переддень Різдва – традиційно припадає пік різдвяних перельотів.

Також повідомляється, що майже 280 рейсів скасували у п’ятницю американські авіакомпанії United Airlines та Delta Air Lines. Своє рішення вони мотивували тим, що не вистачає персоналу на тлі зростання рівня захворюваності на COVID-19.