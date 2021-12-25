Про це повідомляє американська платформа відстеження польотів FlightAware.
Лише 24 грудня, у п’ятницю, авіаперевізники по всьому світу скасували 2 тис. 366 рейсів. Саме на цю дату – переддень Різдва – традиційно припадає пік різдвяних перельотів.
Також повідомляється, що майже 280 рейсів скасували у п’ятницю американські авіакомпанії United Airlines та Delta Air Lines. Своє рішення вони мотивували тим, що не вистачає персоналу на тлі зростання рівня захворюваності на COVID-19.
- Нагадаємо, що Ryanair скасовує 17 авіарейсів з України.
- Угорський авіаперевізник Wizz Air оголосив, що у 2022 році планується запуск 23 нових рейсів з чотирьох аеропортів України, ще 3 напрямки відкриють в грудні 2021 року.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель та посол Словенії в Україні Томаж Менцін підписали угоду Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.