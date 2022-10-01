Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів на допомогу уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених повномасштабним вторгненням Росії.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Світового банку.

У повідомленні зазначається, що фінансування Міжнародного банку реконструкції та розвитку підтримується своєчасними гарантіями позики з боку Великої Британії – 500 млн доларів та Данії – 30 млн доларів, і було залучено в межах проєкту “Державні видатки для зміцнення адміністративного потенціалу України” (PEACE), який підтримує постійну спроможність уряду, а також надання основних державних послуг, таких як охорона здоров’я, освіта та соціальний захист.

Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі зауважив, що загальні довгострокові витрати на реконструкцію та відновлення в Україні є величезними, а потреби навіть на наступні три роки сягають понад 100 мільярдів доларів США, і ця цифра, як очікується, зростатиме, оскільки війна триває.

“Гарантійне фінансування Великої Британії розблокує подальшу термінову фінансову підтримку, необхідну для підтримки економічної стійкості України та її мужнього протистояння жорстокому широкомасштабному вторгненню Росії”, – наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

За словами регіональної віцепрезидентки Світового банку у Європі та Центральній Азії Анни Б’єрде, Світовий банк мобілізував вже майже 13 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, включно з зобов’язаннями та обіцянками донорів, з яких 11 мільярдів доларів США було виплачено повністю.