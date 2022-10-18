В Ірані 16-річна Асра Панахі померла після того, як силовики вчинили рейд у середній школі та вимагали від групи дівчат заспівати гімн, який прославляє верховного лідера Ірану. Це спровокувало нову хвилю протестів по всій країні.

Про це пише The Guardian.

13 жовтня силовики увірвалися до середньої школи для дівчат “Шахед” в Ардебілі та вимагали від групи дівчат заспівати гімн, який вихваляє іранського лідера аятолу Алі Хаменеї. Після відмови, силовики почали бити дівчат: 12 підлітків потрапило до лікарні, інших заарештували. Від отриманих травм Асра Панахі загинула.

Офіційні особи Ірану заперечували відповідальність сил безпеки, і після того, як її смерть викликала обурення по всій країні, чоловік, названий її дядьком, з’явився на державних телеканалах і заявив, що вона померла від вродженого захворювання серця.

Школярки стали потужною силою після того, як відео, на яких учні розмахують хіджабами в повітрі, знімають фотографії вищих лідерів Ірану та вигукують антирежимні гасла на підтримку Махси Аміні, стали вірусними.

Іранська влада у відповідь розпочала серію рейдів у школах по всій країні, повідомлялося про те, що офіцери силою проникали в класи, жорстоко заарештовували школярок і штовхали їх до машин, а також застосовували сльозогінний газ у шкільних будівлях.

У заяві, опублікованій у неділю, профспілка вчителів Ірану засудила “жорстокі та нелюдські” рейди та закликала до відставки міністра освіти Юсефа Нурі.

Новина про смерть Панахі ще більше мобілізувала школярок по всій країні для організації та приєднання до протестів у вихідні. Підлітки готові продовжувати боротьбу з новою силою, попри небезпеку.

“Ісламська Республіка вбивала наших людей 40 років, але наші голоси не були почуті. Нехай світ знає, що це вже не протест – ми закликаємо до революції. Тепер, коли ви всі слухаєте наші голоси, ми не зупинимось”, – заявила одна з учасниць протестів.

Згідно з останнім звітом Іранської правозахисної групи, станом на 17 жовтня під час загальнонаціональних протестів загинули 215 осіб, зокрема 27 дітей.

Іранські протести вражають своїм масштабом, жорстокістю та рідкісним феміністичним характером: попередні демонстрації такого масштабу були у 2019 році, після того, як уряд підвищив ціни на газ.