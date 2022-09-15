Триває двісті четверта доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. За минулу добу для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили й техніки противника.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій українських військ на окремих напрямках.

Ворог обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник не припиняє ударів по мирних житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Кривій Ріг, Нікополь, Білогірка, Мар’їнка, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівка, Гуляйполе та Мирне.

За поточну добу ворог завдав 5 ракетних, 5 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії різних калібрів, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;

напрямку – в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області; на Харківському напрямку – Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;

напрямку – Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок; на Слов’янському напрямку – Куп’янськ;

напрямку – Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;

напрямку – Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, вів повітряну розвідку БпЛА – здійснив 48 вильотів.

Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 3 пунктах управління, 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили 2 склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли ворога.