Відтепер на порталі "Дія" українці зможуть отримати витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР), який підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві зазначили, що витяг з ЄДР є одним з найпопулярніших документів для українців, які були або є підприємцями. Цей витяг підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.

Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, необхідно було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП. Потім сплачувати адміністративний збір і добу чекати на документ.

Відтепер отримати витяг з ЄДР можна на порталі Дія. Всього у декілька натискань, миттєво і з меншим адмінзбором, порівняно з отриманням документа офлайн.

Отже, для того, щоб отримати витяг з ЄДР, необхідно:

увійти на Портал Дія;

обрати послугу “Витяг з ЄДР”;

переглянути дані, які містяться у реєстрі, і підтвердити їх;

оплатити адмінзбір – 100 грн, замість 130 грн офлайн;

отримати витяг у форматі PDF.

“Ми будуємо цифрову країну, де бізнес може взаємодіяти з державою в кілька кліків. Найшвидша у світі реєстрація ФОП, можливість подати декларацію і сплатити податки – це лише частина послуг, які доступні для підприємців у Дії. Зараз додали можливість отримати витяг з ЄДР на порталі. Щоб українці могли швидко отримувати потрібні документи й витрачати час на розвиток бізнесу, а не походи в держоргани”, – зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.