Скло в Херсонському обласному музеї, яке колись охороняло старовинну кераміку цього краю, зараз лежить розбите на підлозі. Ювелірні вироби п'ятого століття зникли. Стелажі, на яких раніше зберігалися артефакти козаків, які жили на цій території до захоплення її Російською імперією, зараз пустують. Перш ніж втекти під час контрнаступу ЗСУ, росіяни викрали історичні цінності з музеїв.

Про це йдеться у матеріалі WSJ.

Минулого місяця росіяни запакували все це у вантажівки, перш ніж втекти з міста.

“Їхній план був знищити нашу історію, — зазначила секретарка музею Олена Єременко, — аби потім сказати, що тут була тільки російська історія”.

Відступ РФ з Херсона виявив системну атаку на українську культуру.

У художньому музеї викрали тисячі робіт, серед яких усі картини українських художників. Росіяни вбили директора міської філармонії та затримали керівника місцевого театру. Статуї зняли з п’єдесталів і привезли на тимчасово окуповані територію, перш ніж 10 листопада останні російські війська прослизнули на схід через річку Дніпро з Херсона.

Пограбування є частиною ширшої спроби знищити будь-яку українську ідентичність, яка відрізняє Україну від Росії.

За даними Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, понад 200 українських культурних об’єктів частково або повністю знищено. На окупованих територіях країни, кажуть жителі, українські прапори заборонені. Носіння вишиванки — традиційної української тканої сорочки — може призвести до затримання та катування. Зі шкільних полиць витягують і викидають книжки українською мовою.

Російські війська почали з’являтися на культурних об’єктах у Херсоні наприкінці жовтня, коли призначений Москвою так званий уряд регіону переміщувався на схід від річки Дніпро.

Одночасно російські війська захоплювали все цінне, що знаходили на виході з міста. За словами херсонців, пограбували магазини електроніки, гаражі та камери зберігання. З місцевого зоопарку забрали єнота: на відео, опублікованому пізніше в соціальних мережах, видно, як він кусає Сальдо за палець.

Проте розграбування культурних об’єктів було більш методичним.

1 листопада призначений РФ так званий керівник Херсонського художнього музею наказав українській співробітниці Ганні Скрипці прибути до музею. Коли вона приїхала, то виявила 10 осіб у цивільному, які представилися працівниками російських музеїв. Скрипка розповіла, що наступні 36 годин вона провела в пастці в музеї, їй заборонили виходити, поки росіяни не зібрали та не забрали все, що було в колекції.

За її словами, російські робітники сказали їй, що евакуювали твори мистецтва, щоб “врятувати його від наближення української армії”.

Працівники музею намагалися ретельно упакувати роботи. Але ще 30 чоловіків без явного досвіду виносили частини — іноді передаючи їх один одному в рядку. Скрипка сказала, що з багатьма предметами неправильно поводилися та, ймовірно, вони були пошкоджені грязними руками окупантів.

“Я думаю, ми втратимо деякі з них назавжди”, – зазначила вона.

З 13 500 експонатів музею, за словами Скрипки, вилучено щонайменше 10 000. Більшість скульптур, які залишилася, занадто великі, щоб поміститися у вхідні двері. Місцеві релігійні ікони зникли. Кімната, де колись зберігалися картини художників з України та інших пострадянських країн, була абсолютно голою.

За словами Єременко, багато співробітників співпрацювали з росіянами. Її звільнили з роботи в травні після образ на адресу російської армії.

Співробітники, які співпрацювали з окупантами, втекли в жовтні. 24 жовтня дві вантажівки з’явилися в музеї, і близько 50 чоловіків почали завантажувати в них артефакти.

Колекція природничої історії місцевості з експозиціями тварин, які мешкають у цьому регіоні, залишилася майже недоторканою. Експонати радянських часів також здебільшого збереглися, окрім деяких бойових медалей та гармат.

Але кімнати, де демонструються артефакти до окупації Російською імперією, включно з давньогрецькими поселеннями в цьому районі, були прибрані. Документи про заснування міста нині зникли. Залишилося кілька кам’яних стовпів, надто важких, щоб їх було легко нести, як і гармата, яку росіяни загнали в коридор, але не змогли винести звідти.

З моменту заснування в 1890 році музей зібрав 18 000 експонатів.