Про це йдеться у матеріалі WSJ.
Минулого місяця росіяни запакували все це у вантажівки, перш ніж втекти з міста.
“Їхній план був знищити нашу історію, — зазначила секретарка музею Олена Єременко, — аби потім сказати, що тут була тільки російська історія”.
Відступ РФ з Херсона виявив системну атаку на українську культуру.
У художньому музеї викрали тисячі робіт, серед яких усі картини українських художників. Росіяни вбили директора міської філармонії та затримали керівника місцевого театру. Статуї зняли з п’єдесталів і привезли на тимчасово окуповані територію, перш ніж 10 листопада останні російські війська прослизнули на схід через річку Дніпро з Херсона.
Пограбування є частиною ширшої спроби знищити будь-яку українську ідентичність, яка відрізняє Україну від Росії.
За даними Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, понад 200 українських культурних об’єктів частково або повністю знищено. На окупованих територіях країни, кажуть жителі, українські прапори заборонені. Носіння вишиванки — традиційної української тканої сорочки — може призвести до затримання та катування. Зі шкільних полиць витягують і викидають книжки українською мовою.
Російські війська почали з’являтися на культурних об’єктах у Херсоні наприкінці жовтня, коли призначений Москвою так званий уряд регіону переміщувався на схід від річки Дніпро.
Одночасно російські війська захоплювали все цінне, що знаходили на виході з міста. За словами херсонців, пограбували магазини електроніки, гаражі та камери зберігання. З місцевого зоопарку забрали єнота: на відео, опублікованому пізніше в соціальних мережах, видно, як він кусає Сальдо за палець.
Проте розграбування культурних об’єктів було більш методичним.
1 листопада призначений РФ так званий керівник Херсонського художнього музею наказав українській співробітниці Ганні Скрипці прибути до музею. Коли вона приїхала, то виявила 10 осіб у цивільному, які представилися працівниками російських музеїв. Скрипка розповіла, що наступні 36 годин вона провела в пастці в музеї, їй заборонили виходити, поки росіяни не зібрали та не забрали все, що було в колекції.
За її словами, російські робітники сказали їй, що евакуювали твори мистецтва, щоб “врятувати його від наближення української армії”.
Працівники музею намагалися ретельно упакувати роботи. Але ще 30 чоловіків без явного досвіду виносили частини — іноді передаючи їх один одному в рядку. Скрипка сказала, що з багатьма предметами неправильно поводилися та, ймовірно, вони були пошкоджені грязними руками окупантів.
“Я думаю, ми втратимо деякі з них назавжди”, – зазначила вона.
З 13 500 експонатів музею, за словами Скрипки, вилучено щонайменше 10 000. Більшість скульптур, які залишилася, занадто великі, щоб поміститися у вхідні двері. Місцеві релігійні ікони зникли. Кімната, де колись зберігалися картини художників з України та інших пострадянських країн, була абсолютно голою.
За словами Єременко, багато співробітників співпрацювали з росіянами. Її звільнили з роботи в травні після образ на адресу російської армії.
Співробітники, які співпрацювали з окупантами, втекли в жовтні. 24 жовтня дві вантажівки з’явилися в музеї, і близько 50 чоловіків почали завантажувати в них артефакти.
Колекція природничої історії місцевості з експозиціями тварин, які мешкають у цьому регіоні, залишилася майже недоторканою. Експонати радянських часів також здебільшого збереглися, окрім деяких бойових медалей та гармат.
Але кімнати, де демонструються артефакти до окупації Російською імперією, включно з давньогрецькими поселеннями в цьому районі, були прибрані. Документи про заснування міста нині зникли. Залишилося кілька кам’яних стовпів, надто важких, щоб їх було легко нести, як і гармата, яку росіяни загнали в коридор, але не змогли винести звідти.
З моменту заснування в 1890 році музей зібрав 18 000 експонатів.
“Протягом усіх цих років ми збирали ці речі”, – наголосила вона. “Вони забрали все”.
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