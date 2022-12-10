Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Укренерго”.
За даними компанії, під час нічної атаки на Одещину окупанти пошкодили частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, внаслідок чого було знеструмлено споживачів м.Одеси та області.
“Наразі ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” працюють над поданням електроживлення на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень”, – попередили у компанії.
Варто зауважити, що раніше радник голови ОПУ Кирило Тимошенко також повідомляв, що після сьогоднішніх атак на відновлення електропостачання в Одесі знадобиться більше часу, ніж зазвичай.
- “Укренерго” надало Хмельницькій області додатковий ліміт споживання електроенергії.
- Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, коли в Україні можуть повернутися до графіків погодинних відключень електропостачання.