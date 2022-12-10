У ніч на 10 грудня російські окупанти атакували енергооб'єкти в Одеській області. Як наслідок - в Одесі та області загалом знеструмлено споживачів. В НЕК "Укренерго" наголошують, що ситуація з електропостачання в регіоні дуже складна.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Укренерго”.

За даними компанії, під час нічної атаки на Одещину окупанти пошкодили частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, внаслідок чого було знеструмлено споживачів м.Одеси та області.

“Наразі ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” працюють над поданням електроживлення на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень”, – попередили у компанії.

Варто зауважити, що раніше радник голови ОПУ Кирило Тимошенко також повідомляв, що після сьогоднішніх атак на відновлення електропостачання в Одесі знадобиться більше часу, ніж зазвичай.